Brad Pitt tiene miedo de volver a enamorarse tras su divorcio con Angelina Jolie

Brad Pitt vuelve a ser noticia tras ser relacionado con su compañera de rodaje de su nueva película, Ruth Negga. Han sido muchos los rumores que apuntaban a que el actor había vuelto a ilusionarse olvidando por fin a su exmujer Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos.

Lo cierto es que el actor no ha superado por completo su ruptura con Angelina. Una fuente cercana a él ha asegurado que Brad tiene miedo de volver a enamorarse otra vez y volver a sufrir por amor: "Brad tiene miedo a volver a enamorarse después de que se le rompiera el corazón con Angelina. Brad tiene una química muy buena con su compañera Ruth, pero está dejando que las cosas vayan despacio. Brad está teniendo un trato bueno con ella, como lo hace con otras mujeres que conoce estos días", decía una fuente a HollywoodLife.com.

"Él ha tenido un flechazo con ella pero no tiene pero no se va a enamorar hasta dentro de mucho tiempo. Brad y Ruth tiene una relación estrictamente profesional y su química se ve únicamente en escena", ha confesado otra fuente.

Mientras Brad parece que no se va a volver a enamorar hasta dentro de mucho, Angelina, por su parte, confesó en su día que no le gusta nada el hecho de estar soltera: "No me gusta estar soltera. No es algo que quería. No hay nada bueno en ello. Es difícil", dijo la actriz durante una entrevista para Sunday Telegraph.