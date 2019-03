Brad Pitt sorprende a una pareja de recién casados durante la celebración de su boda

El mismísimo Brad Pitt sorprende a una pareja de novios durante la celebración de su boda en Buckinghamshire, al sudeste de Inglaterra. El guapo actor se encontraba alojado en el mismo hotel donde se celebraba el banquete de la boda, sorprendiendo así a los novios y a todos los invitados de la ceremonia.

"Mi marido me comentó: 'Brad Pitt está en la barra del bar, tienes que venir conmigo'. Me llevó hasta allí, pensé que estaba bromeando", narraba la novia al diario 'Maidenhead Advertiser'. "Me dijo: 'Felicidades, espero que tengas un gran día. Anda, vamos a sacarnos una foto'. Además me dijo que estaba preciosa. Es realmente encantador, acaparó todo el protagonismo de mi boda, pero no me importó", confesaba la novia realmente emocionada.

Brad acaparó todas las miradas y eclipsó a los novios en el día más deseado y esperado de sus vidas El actor se encuentra en estos momentos rodando la película 'Fury' en los cercanos estudios Pinewood, y en el ámbito personal, Brad Pitt y Angelina Jolie se han mudado a una lujosa mansión australiana para comenzar la rutina con buen pie tras sus idílicas vacaciones en familia.

Además de por la aparición en plena celebración del 'bodorrio', hoy Brad también es noticia por las confesiones de Madonna. Y es que, ¿sabías que la diva del pop ha tenido algún que otro sueño con Brad? Durante una entrevista le preguntaron cuál era el último sueño que recordaba y quisiera compartir, a lo que la artista contestó: "Brad Pitt y yo vivíamos juntos y había un niñito rubio en la cama. Perdona Angelina, sólo ha sido un sueño" Madonna, ¡cuidado con lo que se sueña porque se puede cumplir!