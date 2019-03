Brad Pitt no soporta ser padre de tantos niños

El actor Brad Pitt ha asegurado que se divierte "un montón, muchísimo" con sus seis hijos, pero que sólo logra "manejar a cuatro a la vez".

"Sé cómo se cambian los pañales, cómo se prepara el baño y cómo se les hace la papilla", afirmó Pitt en una entrevista al semanario italiano ‘Donna moderna’, que hoy adelantó un extracto. De su compañera, Angelina Jolie, afirma que se ha convertido en una "habilidosa" organizadora de maletas, "prácticamente un militar".

Sobre su última película, "The Tree of Life", en la que Pitt da vida a un intelectual, el actor señala que le gusta interpretar todos los géneros y que "tal vez" le veamos en un próximo "Misión Imposible".

"Cuando comencé como actor sabía que sólo me gustaba este trabajo. Ahora puedo decir que he crecido, madurado y que hago mis elecciones de manera consciente. Tener seis hijos me ha cambiado y ha cambiado mis prioridades", manifestó Pitt.