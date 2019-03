Brad Pitt se sometió a una prueba de drogas de forma voluntaria

LUCHA POR CONSEGUIR LA CUSTODIA DE SUS HIJOS

Aunque fue días después del incidente en el avión que protagonizaron Brad Pitt, Angelina Jolie y sus hijos, recientemente nos hemos enterado de que el actor se sometió a una prueba de drogas (de forma voluntaria) para demostrar que no tiene nada que ocultar. Nada más hacerse público el divorcio de Brangelina, Brad fue acusado de maltratar a sus hijos y se le relacionó con el alcohol y la marihuana. Parece que el de 'Seven' no está dispuesto a que su reputación caiga por los suelos y va a hacer todo lo posible por conseguir la custodia de sus 6 hijos.