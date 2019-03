Brad Pitt revela que lleva pistola desde los seis años

Brad Pitt ha revelado que desde que era niño tiene un arma encima. Así lo ha confesado el actor al programa Radio Times: "Cuando era pequeño existía un rito de pasaje familiar que consistía en heredar las armas de los ancestros".

Además añadía: "Mi hermano heredó la pistola de mi padre. Yo recibí el arma de mi abuelo cuando todavía iba a la guardería". Unas declaraciones que sorprenden con la imagen pacifista de su esposa, Angelina Jolie, con la que se dio el sí quiero el mes pasado y con quien comparte una familia numerosa. Y es que según reconoce Pitt dice sentirse más protegido con ella.

"Si no tengo una pistola en mi casa siento que mi familia no está realmente segura. Lo bueno es que mi padre me inculcó un profundo respeto por ellas".

Una entrevista que seguramente provoque una gran revolución en Estados Unidos donde existe un gran debate sobre el derecho a llevar armas.