Brad Pitt regalará a Angelina Jolie uno de los relojes más caros del mundo por su bodas

La pareja más popular y envidiada de Hollywood no deja de sorprendernos. Ahora ha sido Brad Pitt el que nos ha vuelto ha dejar anonadados. El actor no ha querido escatimar gastos para su futura esposa y le ha comprado a Angelina Jolie, como regalo de bodas, un reloj Patek Philippe valorado en más de 300.000 euros. Brad quería algo único que sorprendiera a su prometida. ¡Con ese precio la va a dejar con la boca abierta!

Se prometieron el pasado mes de abril y, hasta la fecha, se desconoce cuándo se celebrará la gran boda. Pero parece que todo está casi listo. De momento ya se sabe donde será este acontecimiento, en su castillo de Francia. Y ahora también sabemos cual será el regalo que Brad le hará a su prometida: ¡uno de los relojes más caros del mundo!

Después de su visita a la feria del reloj en Basilea, y de conocer a la familia que elabora estas preciosidades, Pitt lo ha tenido claro y ha tirado de contactos, ya que la compra de esta joya tiene una lista de espera de más de dos años para adquirirlo. Una pieza hecha a mano y basada en el mismísimo Big Ben, fabricada en oro con pulsera nacarada y que necesita un proceso de elaboración de dos meses.

Según declaró una fuente al diario The Sun, el actor quería algo único para un gran momento como éste, por eso no dudó en que éste sería el regalo perfecto. Hasta tal punto estaba emocionado Brad con el regalo, que quisó ser él mismo quien acudiese a Ginebra a por él. No sabemos si a Angelina le gustará el regalo, pero estamos seguros de que va a tener mucho cuidado con él porque... ¡menudo disgusto como se le pierda!