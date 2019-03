Brad Pitt le regala a Angelina Jolie una cajita de caramelos de menta contra el mal aliento

En San Valentín lo normal es que la gente se regale rosas, bombones, tarjetas amorosas, veladas románticas… Pero no todo el mundo piensa que este tipo de detalles es lo normal.

Y es que no hay nada más que ver el regalito que Brad Pitt le hizo a Angelina Jolie, según el US Weekly: una cajita de caramelos de menta contra el aliento. No sabemos si es que le estaba mandado algún tipo de indirecta porque de hecho, una fuente declara a la revista: “Él siempre le gasta bromas sobre su mal aliento. Pero es un regalo de broma, tiene pensado regalarle algo más serio”.

¿Qué cara se le quedaría a Angelina cuando abriera el paquetito? Esperamos que Brad estuviera luego a la altura de las circunstancias, especialmente porque ella ha tenido anteriormente unos detallazos con él para quitarse el sombrero. Como la Navidad del 2012 cuando la actriz le regaló una cascada de verdad o en el San Valentín de 2010, cuando le sorprendió con clases de vuelo de helicóptero por valor de 1,6 millones de dólares.