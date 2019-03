Brad Pitt reaparece tras su divorcio de Angelina Jolie de la mano de una estrella de Hollywood

Desde que saliera a la luz el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, han sido muchos los capítulos que hemos vivido de esta polémica separación. El último ha sido el de la sentencia de la custodia de los niños, que finalmente recaerá sobre la actriz, aunque parece ser que Brad habría recurrido esta decisión ya que solamente podría visitarlos cuando se estipulara en presencia de un terapeuta.

Sea como sea, el atractivo actor no se ha dejado ver desde entonces. ¡Hasta ahora! Porque Brad ha acudido a la proyección privada en Los Ángeles de la película ‘Moonlight’, producida por su compañía, Plan B.

Visiblemente más delgado, el actor ha reaparecido de la mano de su gran amiga Julia Roberts, que no dudó en posar junto a él, tal y como podemos ver a través de estas imágenes. En un primer momento no se contaba con la presencia de Pitt, pero finalmente no quiso perdérselo.

Y entre sus próximos compromisos, Pitt tiene que promocionar ‘Allied’, la película que ha protagonizado junto a Marion Cotillard, la actriz con la que en un principio se le relacionó y hasta se señaló como culpable de la ruptura. Algo que la propia Marion desmintió a través de su Instagram ya que está enamoradísima de su marido, el también actor Guillaume Canet, junto al que espera su segundo hijo.