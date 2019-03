Brad Pitt no puede parar de llorar tras su divorcio con Angelina Jolie

ASÍ LO REVELAN FUENTES CERCANAS AL ACTOR AL US Weekly

Está claro que Brad Pitt no está pasando por su mejor momento. Tras anunciarse su divorcio con Angelina Jolie, el actor está siendo investigado por el FBI por un posible maltrato hacia sus hijos, una situación que ha superado por completo al intérprete. Y es que como revelan fuentes cercanas a Pitt al portal US Weekly, el actor no puede dejar de llorar.