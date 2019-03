Brad Pitt pide a Angelina Jolie la custodia compartida de sus hijos

Brad Pitt y Angelina Jolie han sido una de las parejas más envidiadas, y la guerra que se ha desencadenado no nos deja de sorprender. Después de conocer la solicitud de custodia completa de los seis hijos del matrimonio por parte de Angelina, ahora le ha tocado el turno a Brad Pitt que pide una custodia compartida.

Según se informó, el detonante de la ruptura fue un enfrentamiento entre Maddox y Brad, donde hubo agresiones físicas y verbales. El mayor de los seis hermanos siempre se ha puesto del lado de su madre, y quiso romper por completo la relación con su padre. Pero no todos están de acuerdo. Pax y Shilo, dos de los hijos de la ex pareja, también hablaron y preferían irse a vivir con su padre, con quien confesaron tener mayor afinidad. Cuando esta información se hizo pública aún no se conocía la opinión del actor, que ha solicitado la custodia compartida. Parece que se complica la situación para ambas partes.

Han sido fuentes cercanas a la ex pareja las que han informado a la revista People de que Brad y Angelina no mantienen ningún contacto, son sus equipos los que se están encargando de llegar a un acuerdo. "Es una situación triste" añadió.