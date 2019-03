Brad Pitt pasó Acción de Gracias en una isla tras el rechazo de Angelina Jolie

SE ESCAPÓ JUNTO A UNOS AMIGOS

Brad Pitt no está atravesando uno de sus mejores momentos, pues desde que se hizo pública la noticia de su divorcio con Angelina Jolie, todo el mundo está pendiente de cómo evoluciona esta historia que parece no sonreír al actor de Hollywood. Aunque está sumergido en el estreno de su película 'Aliados', lo que más le hubiera gustado a Pitt es cenar con su familia el día de Acción de Gracias, junto a su exmujer y a sus hijos. Sin embargo y pese a que algunos de los pequeños se lo rogaron a su madre, Angelina le dijo que 'no' a Brad. El actor decidió que lo mejor era escaparse junto a unos amigos a una isla, para olvidar las penas, y así lo hizo.