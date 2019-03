Brad Pitt odia al novio de Jennifer Aniston

NO LE GUSTA UN PELO

No sabemos si será cosa de los celillos o qué, pero el caso es que a Brad Pitt no le gusta ni un pelo el novio de su ex Jennifer Aniston. No creemos que a ella le importe mucho su opinión teniendo en cuenta que la dejó por Angelina Jolie y ahora está la mar de feliz con su Justin Theroux. ¿A qué se deberá el odio de Brad?