Los motivos por los que Brad Pitt y Nicole Poturalski han puesto fin a su corta relación

Pocas son las veces que hemos podido ver a Brad Pitt junto a Nicole Poturlaski, la joven y guapísima modelo con la que se había estado relacionando al actor en estos últimos meses. La primera de ellas y más comentada, fue precisamente en Chateau de Brad, la mansión que el actor tiene en el Sur de Francia, donde se casó con Angelina Jolie.

Desde entonces pocas veces más se les ha visto juntos pero no era algo inusual debido a la distancia que les separaba, pues el actor vive en Los Ángeles y la modelo en Berlín. Aún así, una fuente en exclusiva ha declarado a Page Six que la relación terminó "hace tiempo" y llega a asegurar que nunca fue un noviazgo serio.

Además de la distancia habría muchos otros factores que podrían haber influido en que la relación no cuajase. No podemos olvidar que ella está casada y convive con su marido y su hijo en común de 7 años, Emil. Por su parte Pitt, no está en su mejor momento que digamos, alejado de sus hijos y en plena batalla judicial contra Angelina Jolie por la custodia de sus seis hijos.

