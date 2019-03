Brad Pitt, Lady Gaga, Heidi Klum, Lindsay Lohan, Mila Kunis y muchas más celebs a las que han pillado metiendo mano

Como ya sabemos Alicia Carlige le ha metido mano a Kristen Stewart, y una cámara estaba allí para captar el momento. Aprovechando esta noticia, hemos hecho un recorrido de todas las celebrities que han pillado mientras les o metían mano. No te pierdas estas imágenes con famosos como Irina Shayk, Justin Bieber, Selena Gomez, Salma Hayek y muchos más

Eso es lo malo de la fama, que siempre hay un paparazzi al acecho y cuando menos te lo esperas, ¡flash! Charlie Seen, Brad Pitt, Justin Timberlake, Robin Thicke, Justin Bieber y muchos más han sido pillados en situaciones bastante comprometidas. ¡No te pierdas las mejores imágenes!

No os creáis que solo de hombres va la cosa, no, no. Nuestras chicas celebs también tienen lo suyo, Mel B con su ex marido, Britney Spears, Mila Kunis, Miley Cyrus y muchas más que no se han cortado un pelo cuando la cámara estaba allí para pillarlas. Si quieres verlas en la situación más comprometida no te pierdas estas imágenes.