Brad Pitt, Kate Winslet, o Tom Cruise son algunos de los famosos que también fueron héroes como Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha revolucionado las redes sociales después de impedir que un hombre agrediera a una mujer durante un concierto suyo en México. El cantante llamó la atención de agresor y le dijo que "Eso no se hacía" para luego bajar del escenario y ordenar su expulsión inmediata. Muchas han sido las personas que han aplaudido su acción y que lo han catalogado como un auténtico héroe. Pero, además de Sanz, muchos otros famosos se comportaron anteriormente en héroes con situaciones con las que se toparon y no dudaron ni un instante en ayudar.

Uno de los casos más recientes es el de Mike Tyson tras salvarle la vida a un hombre que acababa de tener un accidente de coche. El ex boxeador detuvo el tránsito para socorrerlo, evitó que lo atropellaran y llamó a una ambulancia para que lo trasladaran a un hospital. Vin Diessel también ayudó a una familia que tuvo un accidente de coche a salir del auto, donde viajaban dos niños, antes de que explotara.

Mila Kunis salvó de morir a un hombre que trabajaba en su casa cuando éste empezó a convulsionar. Ella lo auxilió para que no se ahogara. Luego llamó al servicio de emergencias. Dustin Hoffman auxilia a un hombre que le acaba de dar un infarto mientras corría si no hubiera sido por su ayuda el hombre no habría sobrevivido.

El actor Brad Pitt también es otro de los famosos que están en esta lista después de ayudar a un fan suyo que lo perseguía en Venecia a que no se ahogara al caerse a un canal de la ciudad. La oscarizada actriz Kate Winslet fue toda una heroína cuando el hotel de sus vacaciones en el Caribe empezó a arder y ella salvó a una anciana de 92 años a salir de su habitación la trasladó a hombros hasta el exterior.

Harrison Ford rescató con su helicóptero a dos jóvenes que no podían bajar de un monte cerca de su casa en Wyoming, en Estados Unidos. Pero si hay una celebridad que se lleva la palma en esto de salvar vidas es Tom Cruise. El intérprete evitó que dos niños fueran aplastados por una estampida de fans en el estreno de 'Misión Imposible', salvó con su yate a cinco náufragos en el Mar Mediterráneo y socorrió a una mujer que había sido víctima de un accidente de tránsito, a quien apoyó económicamente al enterarse de que no tenía seguro médico.

Menos esfuerzo gasto Demi Moore en salvar la vida de una joven pero no menos heroico. La actriz leyó un tuit sobre una muchacha que amenazaba con cortarse las venas. Con tan sólo un 'retweet' logró que la policía llegara a tiempo para rescatar a la potencial suicida. Todas y cada una de estas historias son grandiosas porque en todas alguien hizo una buena y desinteresada labor por otro ser humano. ¡Bravo a todos!