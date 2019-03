Brad Pitt se hace una foto con Claudia, la niña que rescató en Gran Canaria

Si Claudia María Bogausch ya era fan de Brad Pitt, después de que la rescatase y la salvase de ser aplastada, el actor se ha convertido en su héroe. Pitt saludaba a todos los curiosos que se acercaron a ver el rodaje de 'Allied'en Gran Canaria. En un momento dado, la madre de Claudia, María Dolores Hernández, pidió ayuda al intérprete después de que su hija estaba siendo aplastada por el gentío.

Brad atendió la voz de alarma y cuando se disponía a salir, volvió para sacar a la niña de la multitud. "Cuando Brad Pitt se acercó a las vallas, como es un actor famoso, la gente hizo avalancha. Y mi madre y yo estamos en la parte de delante. Fue muy agobiante. Mi madre me levantó por los pies y él me ayudó y me intentó tranquilizar", cuenta Claudia a Canarias7.

Además, el actor no sólo se conformó con coger a la niña para que pasase al otro de la valla, si no que estuvo pendiente todo el tiempo mientras los médicos la atendían: "¡Fue súper! Me ayudó e intentó tranquilizarme", revela la niña. "Es la que llevaba puesta cuando me cogió Brad Pitt. No me la he quitado desde entonces", confiesa Claudia sobre la sudadera que llevaba ese día. Después del susto, Brad Pitt no dudó en hacerse una foto con la pequeña.