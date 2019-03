Brad Pitt no está enamorado de Angelina Jolie pero sigue con ella por sus hijos

La pareja más perfecta de Hollywood podría dejar de serlo después de las declaraciones del vidente Ron Bard.

Brad Pitt y Angelina Jolie presumen de su amor allá donde van y ocupan todas las portadas del cuore internacional. Su familia numerosa es una de las más conocidas del mundo pero, según este experto médium, Brad no ama a Angelina porque sigue enamorado de su ex, Jennifer Aniston. ¿Cómo te quedas?

La bonita relación que comenzaron Jennifer y Pitt en 1998, culminó con su matrimonio dos años después, lo que les convirtió en uno de los romances más exitosos de Hollywood. Sin embargo, en 2005 Brad conoció a la que se convertiría en la madre de sus hijos: Angelina Jolie. Bard confiesa que en aquel momento predijo al guapo actor que durante el rodaje de una nueva película conocería a alguien especial, y por aquel entonces Brad se disponía a trabajar en la película de 'Sr. y Sra. Smith'.

Ron continúa sus declaraciones para el 'Daily Mail' prediciendo que la familia Pitt Jolie seguirá aumentando hasta tener otros tres niños. También explicó por qué el actor no va a abandonar a Angelina: "Al fin y al cabo, tanto si está enamorado como si no, esa no es la cuestión. La cuestión es que él es un hombre que tiene un compromiso con seis niños y lo va a mantener por ellos." Y continúa: "Brad es el tipo de persona que encuentra la felicidad en su propia alma. Actúa según lo que cree que es correcto. Es un hombre de verdad”.