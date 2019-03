Brad Pitt escupe un chicle al ojo de Zach Galafianakis durante una descarada entrevista

El cómico preguntó al actor numerosas preguntas incómodas

¡Qué descaro! Zach Galafianakis preguntó a Brad Pitt sobre Jennifer Aniston durante una entrevista para su programa de humor 'Between Two Ferns', además de decirle que no se ducha, llamarle "actor de mierda" y provocarle con numerosas preguntas inapropiadas. Menos mal que el guapísimo actor supo interpretar bien su papel y aquella entrevista era ficticia, porque sino... ¡Sí que hubiera ardido Troya!