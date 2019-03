Brad Pitt, dispuesto a separarse por los celos de Angelina Jolie

La actriz estaría celosa de Marion Cotillard, la nueva compañera de reparto del actor

Brad Pitt no puede soportar más los celos de Angelina Jolie. Tanto es así, que tendría preparados los papeles del divorcio debido a los celos de la actriz. El actor se encuentra inmerso en el rodaje de su nueva película junto a Marion Cotillard. Aunque no hay rumores de que el actor haya sido visto en actitud cariñosa con su compañera, Jolie siente celos de la francesa ya que tiene en su haber la estatuilla dorada que ella todavía no ha conseguido. ¡Cómo se las gasta Angelina!