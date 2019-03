Brad Pitt confiesa su adicción a la Marihuana para sobrellevar la fama

Brad Pitt está de enhorabuena con su nominación a los Oscar, cara a cara con su íntimo amigo George Clooney. Pero el actor lleva mucho tiempo desencantado con Holllywood, y se rumorea que está preparando su retirada… Y eso se puede denotar de sus últimas declaraciones, en las que Brad suelta algunas confesiones que van a dejar con la boca abierta a más de uno.

El chico de Angelina Jolie ha confesado a la revista Hollywood Reporter que se convirtió en un “donut” debido a su abuso de Marihuana. Y es que, para intentar sobrellevar la presión de la fama le hizo abusar de esta droga durante toda la década de los 90. Asegura que fue la única manera de superar una gran depresión que sufrió... “Intentaba esconderme de mi mismo, de la celebridad, y fumaba marihuana sin parar. No me movía del sofá y me sentía como un donut. Estaba realmente molesto conmigo mismo”, comentaba el actor.

De un tiempo para acá Brad había sobrellevado la ansiedad que le produce su popularidad con cigarrillos, pero el pasado tuvo que dejarlo tras ser sorprendido por dos de sus hijos, Zahara y Shiloh. Una imagen que el actor no quiere dar a sus pequeños, y por ello ya piensa en retirarse de esa vorágine que rodea Hollywood y disfrutar de su familia como cualquier padre.