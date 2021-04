Brad Pitt, su coleta para los Premios Oscar 2021 a punto de cumplir 60 años

Brad Pitt ha sido sin duda uno de los protagonistas de la noche. El actor ha sido uno de los presentadores de la gala, ha otorgado la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto Youn Yuh-jung que se ha hecho con el premio por su papel en la película 'Minari'. Ambos han protagonizado uno de los mejores de la ceremonia, y es que cuando Brad ha aparecido sobre el escenario derrochando esa sensualidad que tanto le caracteriza y la intérprete ha quedado completamente seducida. Tanto que no ha dudado en piropearle…

"Señor Pitt, encantada de conocerle. Vaya... ¿Dónde ha estado usted durante el rodaje?", le dijo Youn Yuh-Jung tirando de humor sobre el escenario al recoger su premio y mostrando así su sorpresa ante el físico del admirado actor de Hollywood.

Brad Pitt y Youn Yuh-jung, en los Oscar 2021 | Gtres

Y es que el intérprete de 57 años no podía estar más guapo, Brad Pitt parece haber regresado a esta etapa en la que tantos corazones conquistó con su look en 'Leyendas de Pasión' o 'Siete años en el Tibet', donde su pelo largo arrancaba los suspiros al otro lado de la pantalla… Brad ha vuelto a esta etapa dejándose coleta a punto de cumplir los 60. ¡Y no le puede favorecer más!

Brad Pitt y su pelo largo para los Oscar | Gtres

Un look con el que demuestra que sigue manteniendo ese pelazo de antes y que sigue siendo igual de atractivo que siempre. Corto, largo, más rubio… ¡A él todo le queda bien!

El actor ha sido uno más en la larga lista de actores que se han encargado de presentar esta particular gala que ha estado regida por las medidas anticovid: Harrison Ford, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Regina King, Reese Witherspoon, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston o Zendaya, han sido otros de los presentadores. Pero sin duda alguna, Brad Pitt ha sido uno de los mayores protagonistas de esta 93º edición.

