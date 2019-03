Brad Pitt, cansado de que Angelina Jolie le deje como el malo de la película

Un año ha pasado ya de la separación entre Brad Pitt y Angelina Joline pero parece que los problemas entre ellos no terminan. La ya expareja no llega a ningún acuerdo y no tiene pinta de que solucionen sus diferencias a corto plazo.

Ahora, Brad acusa a su exmujer por hacer pensar a todo el mundo que es el malo de la película.

Hace meses el actor concedió una entrevista para GQ donde habló sobre el duro proceso de divorcio, hace varias semanas fue Angelina Jolie la que decidió romper su silencio y dar su versión sobre cómo había sido la separación entre ellos y sobre la relación de Pitt con sus hijos en Vanity Fair. Y ahora, un amigo cercano al actor, ha revelado a InTouch que está cansado de que Angelina siempre le deje como el malo de la película.

"Él siente que Angelina ha utilizado sus dotes de interpretación para ponerle como el malo y culparlo por acabar con la familia" dijo el amigo. Además, añade que: "Está muy por encima de él. Se ha recuperado y ha hecho una gran auto-mejora en los últimos nueve meses. Brad sabe que está muy bien con los niños, y eso es lo único que le importa".