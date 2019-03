Brad Pitt asegura que Angelina Jolie está perjudicando mucho a sus hijos

No paran de salir trapos sucios de Brad Pitt y Angelina Jolie, y es que ambos han desencadenado una guerra para conseguir la custodia de sus hijos. Aunque la expareja ha dejado todo en manos de los abogados, y según fuentes cercanas a ambos, no están coincidiendo en los juicios ni acuerdos, no tiene que estar siendo nada fácil.

Después de un tiempo sin saber quién conseguiría la custodia de sus seis hijos, acabó saliendo Angelina victoriosa. La actriz, después de alegar que Brad maltrataba a los niños, consiguió tener a sus seis hijos a su cargo. Y aunque tiempo después se demostró que eso no era cierto, y que incluso algunos de los pequeños preferían vivir con su padre, las cosas no se dieron la vuelta a favor del actor, que continúa luchando para conseguir la custodia de sus hijos.

La llegada de fechas señaladas no ha ayudado. Y es que por primera vez, Brad ha pasado el día de Acción de Gracias alejado de los niños, y ha sido muy duro para él. Al parecer, pidió a la madre de sus hijos que dejasen a un lado sus diferencias con el fin de perjudicar lo menos posible a los niños, pero Jolie no se mostró muy partícipe, y denegó la propuesta de su exmarido e impidió que los niños pasasen parte del día con su padre.

Esto ha complicado la situación en el divorcio, y Pitt ha decidido atacar de nuevo. Según ha comentado una fuente cercana a la expareja a TMZ Brad ha presentado a las cortes de familia documentos solicitando una audiencia de emergencia pidiendo la custodia de sus seis hijos o mejora de las condiciones de visitas, alegando que Angelina Jolie no está actuando pensando en lo mejor para los niños, sino en lo que más puede perjudicar al actor.Al parecer, la actriz no permite que el padre de sus hijos les visite sin supervisión.

Según han informado al portal de noticias mencionado anteriormente, la audiencia se realizará de forma privada el próximo miércoles, y las fuentes cercanas al actor han señalado que Brad va a hacer todo lo posible por mejorar las condiciones con sus hijos.