Brad Pitt y Angelina Jolie no podrán mantener en secreto los documentos relativos a la custodia de sus hijos

SEGÚN HA DICTAMINADO UN JUEZ

Parecía que la batalla legal por conseguir la custodia de sus seis hijos, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, estaba llegando a su fin. Sin embargo, muy lejos de eso, Brad solicitó a un juez que los documentos relativos a la custodia de los menores se mantuvieran en secreto, con el fin de evitar que la prensa y la que un día fue su mujer sigan dañando su imagen pública. No obstante, el magistrado ha denegado la solicitud que había presentado el actor de Hollywood y, aunque no le guste, Pitt no tiene otra opción que acatar el dictamen.