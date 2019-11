Entre Angelina Jolie y Brad Pitt no hay paz, o al menos sigue sin haberla. Después de los recientes comentarios que la actriz hizo en la revista Harpeer's Bazaar, donde no dudo en arremeter contra su ex asegurando que "le habría gustado vivir en el extranjero, pero jamás pudo llegar a hacerlo porque sus seis hijos debían estar donde él escogiera vivir", parece que Pitt no está muy contento.

Y es que tal y como informa el tabloide Hollywood Life, "Brad está decepcionado, le resulta bastante desalentador que ella haga ese tipo de comentario e intente pintarlo como el malo, especialmente porque ha sido tan flexible y comprensivo en lo que respecta a su horario de viaje con los niños", confesaba una fuente en exclusiva al medio. "Tienen un arreglo complicado en este momento, pero ella tiene la custodia primaria, con Brad ejerciendo las visitas pertinentes como lo indicó un juez la última vez que fueron a la corte".

Además, la misma fuente ha asegurado que Angelina no tiene intención de compartir la custodia con el padre de sus hijos, al menos de momento. "Ella no tiene problemas con que Brad pase tiempo con los niños y está segura de seguir todas las pautas de visitas establecidas por los tribunales, pero no quiere renunciar a la custodia primaria. Por supuesto, si la ley requiere que le dé a Brad la custodia compartida, ella cumplirá, eso es un hecho, pero será muy difícil para ella porque los niños son su mundo".

