La tensa relación entre Brad Pitt y su hijo Maddox Jolie-Pitt no parece que tenga ninguna posibilidad de mejorar. En diversas ocasiones el hijo mayor de Brad Pitt ha hecho declaraciones en las que ha dejado entrever, nunca de forma directa, que la relación entre ambos es inexistentes y lo va a seguir siendo.

El medio americano, Us Weekly, ha confinado que tras la vuelta del progenitor a casa de Angelina Jolie, no se ha producido ninguna conversación entre ellos. Así como el resto de hermanos sí que mantienen la relación y cada vez parece que mejora más, Maddox no está por la labor después de la disputa que padre e hijo tuvieron en 2016 y que fue el principio del fin.

Esa misma discusión fue una de las muchas razones por las que Angelina Jolie puso fin a su matrimonio con Brad. Ahora que Maddox se encuentra viviendo con su madre tras volver de la universidad antes de lo esperado por causa de la pandemia parece que Pitt habría intentado un acercamiento con su hijo, el cual habría fracasado una vez más.

