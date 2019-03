Brad Pitt y Angelina Jolie hablan sobre su matrimonio, su familia y la doble mastectomía a la que se sometió la actriz

El próximo 13 de noviembre llega a las pantallas 'By the Sea' la nueva película dirigida por Angelina Jolie y coprotagonizada con Brad Pitt. Una cinta en la que el matrimonio vuelve a compartir pantalla tras trabajar juntos en 2005 con 'Señor y Señora Smith', película en la que se enamoraron.

Pero antes de que llegue este esperado estreno, la pareja ha concedido una sincera entrevista para Today Show, donde hablaron sobre su familia, su matrimonio y sobre la cantidad de obstáculos que han superado a lo largo de su vida como pareja.

La película narra la historia de un matrimonio en crisis, algo que ha desatado los rumores que señalaban que Pitt y Jolie habían plasmado parte de sus problemas en la gran pantalla. Unos rumores que Angelina se ha encargado de desmentir durante la entrevista: "Cuento con que la audiencia sepa que si fuera cercano a nosotros, nunca haríamos este filme. Es porque somos muy, muy estables y porque no enfrentamos estos problemas".

La pareja también habló sobre cómo se habían enfrentado a los problemas de salud de la actriz cuando se tuvo que someter a una doble mastectomía debido a un gen que aumentaba los riesgos de que pudiera padecer de cáncer de seno y de ovario. Pitt confesó cómo se había enterado y cómo se enfrentó a esta triste noticia: "Fue en Francia y Angie me llamó y me monté en un avión para regresar inmediatamente. Ver a mi esposa tener que ser fuerte y saber que es la noticia más atemorizante es conmovedor. Y no estar allí es un sentimiento terrible". Por su parte, Angelina reveló: "Uno nunca sabe cuál será la reacción. Uno simplemente tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar en la vida. La hice porque consideré que era lo correcto para mí".

"Creo que por más que la gente hable de mi fuerza, él me dejó muy claro que lo que amaba en una mujer era que fuera alguien inteligente y capaz de cuidar su familia. No se trata de tu cuerpo físico. Así que supe que él estaba de mi lado y que esto no haría que me sintiera menos mujer porque mi esposo no haría que eso fuera posible", aclaró la actriz.

Una entrevista de lo más sincera en la que demuestran que a pesar de los años que llevan juntos su amor sigue siendo fuerte como el primer día.