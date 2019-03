Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney o Scarlett Johansson, entre las grandes ausencias de los Oscar 2016

El Teatro Dolby de Los Ángeles ha estado este domingo por la noche atestado de multitud de celebrities de la industria del cine que una vez al año se dan cita para disfrutar de los Premios Oscar. Sin embargo, este año hemos echado de menos a más de uno y el despliegue de la alfombra roja nos ha dejado con ganas de más.

Para empezar, Spike Lee, Jada Pinkett o Will Smith no han hecho acto de presencia debido a toda la polémica que ha habido por la ausencia de personas de color entre los nominados de 2016. Aunque esto ya nos lo esperábamos, lo que no sabíamos era que no íbamos a ver por allí a muchos otros.

Anne Hathaway ha sido una de las grandes ausencias, ya que le encanta la fiesta del cine, pero su avanzado embarazo le ha impedido acudir al evento. Al menos la actriz de 'Los Miserables' ha pedido disculpas a través de Instagram, no como, por ejemplo, Meryl Streep, quien ha decidido no asistir este año.

Por no hablar de las parejitas que nos han robado los que podrían haber sido unos momentazos sobre la alfombra roja: Brad Pitt y Angelina Jolie, George Clooney y Amal Alamuddin, Irina Shayk y Bradley Cooper… Ni siquiera Blake Lively y Ryan Reynolds, que ahora están tan en boga por el reciente estreno de 'Deadpool'.

Joe Manganiello no ha aparecido cogido del brazo de Sofía Vergara, como tampoco lo ha hecho Eva Mendes del de Ryan Gosling. El mítico Antonio Banderas o la habitual Natalie Portman no se han dignado a ir para apoyar a sus compañeros de profesión, al igual que Ben Affleck, Julia Roberts, Scarlett Johansson o Catherine Zeta Jones. ¡Una pena!