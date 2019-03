Bodas, paseos, eventos y conciertos de verano para arrancar el mes de julio con mucho glamour

CLB PAPARAZZI I LO QUE NO PUEDES DEJAR DE VER

Arranca el mes de julio y lo hace invadido de eventos celebriteros. La boda de Adriana Abascal, la de la hija de Artur Mas o la de Marina Castaño y Enrique Puras son algunos de los actos ‘made in spain’ que inundan el mundo del cuore y que nuestro CLB Paparazzi ha inmortalizado junto con otros momentazos ocurridos al otros lado del charco, en los que Miley Cyrus es la clara protagonista. Y no nos olvidemos de los recientes y no tan recientes embarazos... ¡Menudo mesecito que nos espera!