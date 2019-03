La boda de Kylie Jenner y Tyga se retransmitirá por televisión

Desde que Kylie Jenner y Tyga comenzaron su relación, han sido muchas las ocasiones en las que han terminado su noviazgo, que al poco tiempo han retomado como si nada hubiese pasado. Pero parece que después de numerosas idas y venidas por fin han conseguido estabilizar su relación, y están pensando dar un paso más.

Están protagonizando un 2017 de lo más romántico, con numerosas muestras de amor por las redes sociales, y parece que después de superar tantos baches, la pareja está planeando sellar su amor dándose el 'sí quiero' en los próximos meses, tal y como informaba la pequeña de las hermanas Jenner.

Una fuente cercana a la familia, ha hablado con HollywoodLife.com y ha desvelado lo que Kris Jenner, la matriarca del clan, tiene pensado para que los seguidores del reality que protagonizan, 'Keeping Up With The Kardashians', sean testigos del enlace de Kylie: "Kris ya tiene todo pensado en cuanto a las oportunidades de negocio que puede suponer la boda de Kylie y Tyga", a lo que ha añadido: "Al estilo Kardashian, Kris quiere que todo, desde la fiesta de compromiso a la boda o la luna de miel, salga en televisión".

Esto ha recordado a la boda de la mayor del clan, Kim Kardashian, que se casó con Kris Humprhies en 2011. Comenzaron la retransmisión con la pedida de mano que el jugador de la NBA hizo a la empresaria, y desde ese momento, se grabó la preparación del evento y la propia boda, que duró cuatro horas, y que se dividió en dos capítulos de dos horas cada uno. Esta retransmisión se convirtió en uno de los programas más vistos del canal E!News.