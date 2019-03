El 'blues' de Robert Pattinson

Parece que Robert Pattinson no lleva muy bien la fama. Después de protagonizar la saga 'Crepúsculo', el actor es conocido mundialmente y es portada en todos los medios.



Una de las últimas noticias sobre él es que está inmerso en una profunda crisis nerviosa. No soporta estar en boca de todos y esta puede ser la causa de que se haya alejado de Kristen Stewart.



Ahora podemos ver un vídeo que ha salido a la luz en estos días, aunque ha sido grabado con anterioridad, en el que Pattinson aparece cantando y tocando la guitarra. Esta escena ha ocurrido en una sala de Londres llamada 'songs for a room'.



El actor canta un 'blues'. ¿Será que quiere alejar todos sus males de él? Y es que este género músical surgió en el siglo XIX en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos con un objetivo espiritual.