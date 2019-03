Blanca Suárez y Dani Martín, Justin Bieber y Selena Gomez, Ashton Kutcher y Mila Kunis entre los famosos que han sido pillados besándose

Tras enterarnos de que Naomi Campbell y Michael Fassbender compartieron una cena en la que no tuvieron reparo en besarse apasionadamente, confirmando los rumores sobre su relación, queremos recordar que no han sido los únicos. Son muchas las parejas de celebrities que no han confirmado su romance hasta que han sido pillados besándose y dándose cariño... ¿Quieres saber quiénes son?

Uno de los casos más recientes, y que ha traído mucha cola, ha sido el de Blanca Suárez y Dani Martín. Desde que Blanca empezó a trabajar con Dani en su videoclip, estallaron los rumores por lo bien que se les veía juntos. Pero fue cuando los pillaron en el aeropuerto de Barajas dando rienda suelta a su pasión, con morreos y mimos constantes cuando ya pudimos confirmar su relación. Sergio Ramos y Pilar Rubio vivieron algo similar, pero en su caso fueron pillados en el coche.

Lo mismo ocurrió con Ashton Kutcher y Mila Kunis, y es que aunque trataron de esconder que estaban juntos durante mucho tiempo, al final no aguantaron más, y fueron pillados en pleno centro de Nueva York besándose y cogidos de la mano. ¡Qué bonito!

Justin Bieber y Selena Gomez tampoco confirmaban lo suyo cuando estaban empezando, así que fueron unas fotos en las que se les veía besándose en El Caribe las que nos aseguraron su romance. También unas imágenes muy cariñosas destaparon la reconciliación de Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Eva Longoria y Eduardo Cruz, Shakira y Gerard Piqué... son muchas las parejitas que no han proclamado su amor desde el principio, ¡aunque los paparazzi los pillan a todos!