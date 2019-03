Blake Lively 'tumba' a Shakira en el ring celebrity por presumir mejor de embarazo

Sin embargo, la elegancia y belleza innatas de Blake Lively han vencido sobre Shakira, y es que después de su espectacular aparición en los 'Golden Heart Awards 2014' no podemos sino rendirnos una vez más al estilazo de Blake. La rubia actriz presumió de su barriguita luciendo un diseño de Michael Kors en color champagne y con pedrería brillante, un vestido de lo más favorecedor que evidenció que las mujeres embarazadas son las más bellas.

Aunque no pudo asistir acompañada de su marido, Ryan Reynolds, la actriz estuvo de lo más arropada por los paparazzi que no dudaron en mostrar su admiración hacia Lively. Shakira y su aparición en el Camp Nou apoyando a su chico Gerard Piqué y junto a su peque Milan, no ha podido ganar la batalla de esta semana. ¡Otra vez será Shak!

Los comentarios ganadores de esta semana, ¡tampoco tienen desperdicio! Son cortos, pero contundentes.

El bronce es para...

David Díaz Martelo: Shakira 1000%

La plata va para...

Marian Gil-Gallardo Rosillo: Blake de aquí a Lima.

Y el oro es para...

Sonia Viñolo Gil: Blake, tiene una elegancia, glamour y sencillez que me encanta...