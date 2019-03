Blake Lively publica una cómica imagen en la Tomatina

Blake Llively ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una peculiar foto, resulta que la actriz ha publicado una imagen nada más y nada menos que en la famosa Tomatina de Buñol. La actriz se encuentra en España debido al rodaje de su nueva película 'All I See Is You', por ello hemos podido ver a la esposa de Ryan Reinolds paseando por las calles de Barcelona. Lo que no sabemos, es como ha acabado en la tomatina.

En la fotografía, Blake la ha titulado diciendo: "Antes", no sabemos lo que pasará después, ya que en esta primera foto se ve a la actriz rodeada de tomates y posando con una cómica cara simulando estar asustada.

En cuanto a su vida profesional, Blake se encuentra en un momento muy álgido, ya que está continuamente de rodaje en rodaje. En casa tampoco le van nada mal las cosas, ya hace tres años que se casó con Ryan, y los podemos ver muy felices disfrutando de la hija que tienen en común.