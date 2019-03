Blake Lively se pone en manos de una pitonisa para saber qué le depara el futuro...

Acaba de poner fin a su ruptura con Leo DiCaprio y ya está ansiosa por saber quién será el hombre de sus sueños. Ella no sabe estar sola y se ha puesto en manos de una vidente para que le eche las cartas... Sí, sí. Blake ha querido que la Madame Tussaudsle de un pequeño avance de lo que será su futuro...

Lo de ser una 'chica cotilla' la encanta, así que aprovechando una fiesta de Halloween que se daba en el Hotel Renaissance en Nueva York Blake pidió que le echaran las cartas para que el tarot contestara todas aquellas dudas que le rondan por la cabeza y que la tienen más que preocupada... ¿Sabrá ya Lively quién será su próximo chico o cuántos hijos va a tener?

La actriz de 24 años de edad tiene éxito en todo menos en lo relacionado con el amor. Algo difícil de entender ya que esta chica parece tenerlo absolutamente todo; es guapa, simpática, buena actriz, tiene un cuerpazo de impresión y un estilazo digno de las más glamourosas pasarelas... Sin embargo, eso no parece ser suficiente para que Leo no haya tardado ni una semana en encontrarla sustituta. Y es que el actor se ha dejado ver con una impresionante modelo australiana, Alicia Crawford. ¿Le daría algún detalle la pitonisa del nuevo romance de su ex?