Blake Lively, Matt Bomer, Kim Kardashian o Channing Tatum no se pierden los diferentes eventos que van de Sevilla a Las Vegas

LA FIESTA TIMA, LOS PREMIOS BENÉFICOS 'CAN DO' O LA FERIA DE ABRIL

El mes de abril está cargado de eventos y nuestras celebrities no quieren perderse ninguno y sobre todo no quieren repetir modelito. Aunque aquí en España los famosos disfrutan de la Feria de Abril que ya ha dado comienzo, las estrellas de Hollywood tampoco se pierden ningún 'sarao'. Desde el evento de los 100 más influyentes de Time pasando por CinemaCon, hasta los premios benéFicos 'Can do'. Reese Whiterspoon, Sofía Vergara, Channing Tatum o Tania Llasera y Fiona Ferrer viven así de bien el mes de abril.