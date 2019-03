Blake Lively es la ganadora del trono rosa por su misteriosa foto en la tomatina

Blake Lively ha sido la ganadora del trono rosa de la semana. La actriz ha estado en España debido al rodaje de su próxima película, 'All I See Is You', y ha subido a Instagram una foto de lo que parece ser la tomatina. La actriz aparece llena de tomate y con cara de susto. Lo extraño de esta historia, es que la tomatina oficial no es hasta el 26 de agosto.

No sabemos si será parte del rodaje de la película, un montaje o una foto antigua, pero lo que está claro, es que a sus fans les encanta. La actriz arrasa por dónde va. Y ahora lo ha vuelto a demostrar, ya que ha ganado con 185 votos.

En segundo lugar ha quedado la actriz Jennifer Lawrence, que ha obtenido 85 votos, por su divertido verano con sus amigas. La que no ha tenido tanta suerte en esta ocasión ha sido Isabel Pantoja, que aunque está disfrutando de unos días con su familia, ha quedado la última en el ranking con 19 votos.