Blac Chyna y Rob Kardashian llegan a las manos durante su ruptura

El fin de semana ha estado muy movidito en la familia Kardashian. La discusión de Blac Chyna y Rob Kardashian de la que han sido testigos todos sus seguidores de Snapchat e Instagram, donde dejaron constancia de su enfrentamiento, ha acabado con la marcha de la Chyna de la casa familiar. Según comentaron los implicados en sus redes sociales, Blac cogió a sus hijos, Dream y King, y dejó a Rob destrozado, según escribió en un mensaje que acompañaba a una foto de su pequeña, de tan solo un mes de edad.

Pero eso no es todo. Al parecer, hackearon la cuenta de Chyna y se han hecho públicas 18 capturas de pantalla donde se pueden leer los mensajes que la madre del hijo de Tyga intercambió con su abogado, Walter Mosley, su amiga Treasure y el actor Jaden Smith, donde su expareja, Rob Kardashian, no quedaba muy bien retratado. Le tachó de inseguro, de flojo y de gordo. Esto hizo que los fans de la familia Kardashian se echasen encima de Blac, y considerasen a la celebrity una manipuladora.

Pero aún hay más. Según ha informado E!News la pelea se volvió física antes de que Chyna abandonase la casa. "Ella lo estaba golpeando en la espalda y brazos, estaba en medio de una furia borracha", comentó una fuente a la publicación mencionada anteriormente. Según ha explicado la fuente, fue el novio de Kris Jenner, Corey Gamble, quien se encargó de intervenir en la pelea y separó a Chyna de Rob.

Pero su actitud no resulta sorprendente, porque no es la primera vez que Blac ataca a un amante. Según confirmaban los pantallazos que se han filtrado, que supuestamente escirbió ella al poco de terminar la pelea, también había experimentado episodios violentos con Tyga: "No quiero tratarlo como a Tyga pero lo haré. Lo abofetearé".

Al parecer, el último contacto entre la, ahora, expareja ha sido en los comentarios y vídeos que intercambiaron durante la discusión. Pero no sorprendería que retomasen su relación, pues no es la primera vez que se distancian por un enfrentamiento. Hasta ahora nada ha conseguido separarles por completo, ¿será esta la ruptura definitiva?