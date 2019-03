Blac Chyna no quiere el dinero de Rob Kardashian

Rob Kardashian y Blac Chyna cuando anunciaron su embarazo | Instagram

Hace unos días Rob Kardashian publicaba en sus redes sociales unas imágenes muy comprometedoras de la que fuera su pareja, Blac Chyna. El hermano de las Kardashian compartió unas fotos donde Blac salía completamente desnuda y un vídeo donde aparecía con su amante. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Rob no está dispuesto a pasarle ni un euro a la modelo. Pero lo mejor de todo es que ella tampoco quiere su dinero, solamente necesita que se aleje de ella. Por el momento, él se ha quedado con los dos coches y las joyas que le regaló en su día, ha sido la propia Chyna la que ha querido devolvérselo todo ya que se considera una persona autosuficiente para pagarse sus cosas, incluyendo el alquiler de su casa en Tarzana. Sin duda, no quiere tener nada que le recuerde a Rob. Ni va a luchar por el dinero, ni por su hija Dream… Así es, por ahora la modelo no tiene planes de acudir a los tribunales para poder llegar a un acuerdo respecto a la custodia de la hija que tienen en común. Para muchos esta decisión no es ninguna sorpresa, ella ya tiene otro hijo con el rapero Tyga que prácticamente ha sido criado por él.

I truly thought Chyna wanted to be a family and that's why I was so loyal to her but I learned my lesson and everyone else was right — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

Soon as kylie and tyga broke up Chyna was over the game. She had a baby out of spite and I'll never view her the same. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

We had a beautiful baby girl that was the best thing that's happened to me and soon as that baby was born Chyna was out. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017