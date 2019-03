Blac Chyna abandona a Rob Kardashian y se lleva a su hija, Dream, y todos los muebles de la casa

Aunque parecía que todo iba bien entre Rob Kardashian y Blac Chyna, quienes acaban de ser padres hace solo un mes, la situación es mucho peor de lo que parece. Y es que, tal y como relata el mismo Rob, Chyna lo ha abandonado.Según el portal TMZ, la pareja tuvo una bronca impresionante que acabó con la marcha de Chyna y los niños, King Cairo, el hijo que tuvo con el rapero Tyga, y Dream.

El varón del televisivo clan ha relatado la difícil situación por la que está atravesando mediante sus redes sociales: "Chyna era mi familia y pensé que nos íbamos a casar. La traté como una reina. Mi niña tiene 1 mes de edad y Chyna se la ha llevado y ha abandonado esta hermosa casa que acabo de comprar para nosotros. Justo antes de Navidad", empieza diciendo.

"Amaba cada centímetro de esa mujer y amaba todo lo que venía con ella. Realmente la amé, le di todo lo que poseía. Realmente creí que estaba enamorada de mí de la manera que yo estaba con ella y estoy tan herido como nunca lo he sentido antes", continúa

Además, Rob ha comenatdo que que Chyna había dicho a una amiga que tenía previsto abandonarlo en un año: "Ni siquiera llegó a eso. Estoy muy roto".

Por su parte, Chyna también ha dado su versión de los hechos: "Rob es un enfermo mental, se automedica. Estoy harta de que me insulte. Le he ayudado en todo momento, le saqué de la casa de Khloe y le ayudé a perder peso. El egoísta es él, me estresó durante todo mi embarazo. Me acusaba de serle infiel, me escribía durante todo el día, estaba totalmente loco. Me insultaba, me acosaba verbalmente y luego me pedía perdón con cientos de regalos. Dejé mi orgullo a un lado y me mudé a la casa de Kylie para estar junto a él. Nunca engañe a Rob, NUNCA. Le di hasta mi código de seguridad del móvil para que pudiese leer todos mis mensajes y no encontró nada porque no tengo nada que ocultar".