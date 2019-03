Bimba Bosé, Blanca Suárez, Emma Stone y Kylie Minogue, entre las más luchadoras contra el cáncer de mama

Hoy se celebra el Día internacional Contra el Cáncer de Mama y queremos hacer nuestro particular homenaje a todas esas mujeres que han sufrido o sufren esta enfermedad. Anastasia, Olivia Newton-John, Angelina Jolie, Cynthia Nixon, Luz Casal, Kylie Minogue y Bimba Bosé son algunas de las celebrities que han superado esta enfermedad y que ahora luchan por concienciar a las mujeres de la importancia de hacerse revisiones periódicas.

Precisamente Bimba Bosé encabeza la nueva campaña de la AECC junto a la firma Ausonia, para la que se ha colocado un pañuelo rosa en la cabeza y ha promocionado la carrera contra el cáncer de mama que se celebraba hoy mismo en Madrid y a la que han acudido numerosos rostros conocidos.

Esta no es la única campaña que la modelo ha protagonizado ya que hace unos meses nos dejaba de piedra al lucir en la portada de la revista Vein Magazine su reciente mastectomía. Unas imágenes que han servido de ejemplo para muchas mujeres que están pasando por la misma situación y que ya están dando mucho que hablar en las redes sociales.

Pero Bimba no es la única que se ha mostrado así de natural por esta causa. Kate Moss también posaba en ropa interior y enseñaba un pecho para la promoción de la nueva línea de lencería de Stella McCartney. Un conjunto de prendas de color rosa destinadas a recaudar fondos para el Centro Linda McCartney, dedicado a la lucha contra este tipo de cáncer.

La modelo Helen Lindes también prestó su imagen el pasado año para apoyar la campaña lanzada por otra marca: '100.00 deseos contra el cáncer' en la que se ponía a la venta un foulard de rosa junto a un tarjetón donde cada persona podía escribir sus mejores deseos y dedicárselo a alguien especial.

Blanca Suárez también se ha puesto al frente de una importante campaña en la que protagoniza un vídeo solidario para la firma de productos para el cabello, en el que participa junto a otras actrices como Úrsula Corberó, Clara Lago, Lidia Bosch, Manuela Velasco y Marta Hazas, y para el que incluso se ha llegado a teñir el pelo de color rosa.

La actriz Emma Stone y su madre también se han mostrado muy solidarias con esta enfermedad y han colaborado con Revlon bajo el lema: 'Your lips can save lives' ('Tus labios pueden salvar vidas'), animando a las mujeres a que usen sus labios para hablar de cáncer y tomen conciencia de esta enfermedad.

Kylie Minogue, Claudia Schiffer y Sienna Miller son otras de las celebrities que luchan por la detección temprana del cáncer de mama y protagonizaron una campaña muy sexy en la que no dudaron en posar desnudas, envueltas tan sólo por una capa de seda con el logo de la campaña. Elsa Pataky también apoyó esta causa y lanzaba su particular mensaje de ánimo a través de un vídeo que causó mucho revuelo en las redes sociales. Y es que no hay celebrity que no quiera participar en la lucha o en la concienciación contra esta terrible enfermedad.