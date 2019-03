Billy Ray Cyrus está haciendo campaña a favor de Patrick Schwarzenegger: "Él es un buen chico"

Después de todo lo ocurrido entre Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger, imaginábamos que la familia Cyrus no querría verle ni en pintura. Pero parece ser que no es así, Billy Ray Cyrus se ha posicionado en el equipo Schwarzenegger.

Parece ser que Billy después de ver como Patrick le había sido infiel a su hija, Billy no tiene rencores hacia Patrick, lo único que dijo a TMZ fue: "Quería diversión, él es un buen chico." El padre de Miley lo tiene claro, Patrick es inofensivo y seguramente fue una chiquillada, y está claro que está haciendo campaña para que la relación siga a flote.

Y no es el único en el equipo Patrick, quien no podía faltar es Maria Shiver, que también está a favor de una segunda relación, parece que finalmente Miley se la ha metido en el bolsillo. Una fuente cercana a la madre de Patrick confesaba a HollywoodLife.com que: "La única cosa que ella ha ganado es dejarlo por algo que él no ha hecho. Su madre le dijo a Miley que su hijo no era un mal tipo y que realmente se preocupaba por ella y él no haría nada para arruinar la relación". Estarán contentos de que la parejita haya vuelto a verse las caras tras el escándalo.