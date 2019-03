Billy Bob Thornton revela el verdadero motivo por el que se divorció de Angelina Jolie

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie sigue trayendo cola: la última noticia es que el actor ha sido absuelto de la investigación por el incidente que vivió en su avión privado con su hijo Maddox en el que se le acusó de haberse excedido física y verbalmente con el adolescente.

Ahora ha sido el exmarido de la actriz, Billy Bob Thornton, el que ha hablado en una entrevista para la revista GQ sobre su divorcio con Angelina. El intérprete ha confesado que su matrimonio no funcionó “porque nunca me sentí lo suficientemente bueno para ella”.

En el reportaje confiesa que el agitado ritmo de estilo de Angelina, ligado a sus causas humanitarias, fue lo que llevó a que su relación terminara: “Toda su vida giraba en torno a extremos y era muy difícil”.

Además, a Thornton no le gustaba el estilo de vida que llevaban porque no encajaba con su personalidad y él no estaba dispuesto a cambiar: “Realmente me siento incómodo con gente rica e importante. Me gusta ser quién soy y cómo soy, sin más”, asegura.

Pese a todo, Billy Bob no guarda rencores a su exmujer, con quién asegura seguir hablando de vez en cuando y que, cada vez que lo hacen, parece como si nunca se hubieran separado. Fue su “incompatibilidad de caracteres” lo que les llevó a separarse, aunque cuando estuvieron juntos sus excentricidades y sus ‘violentas’ pruebas de amor coparon portadas de todo el mundo.