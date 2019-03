Bill Cosby asegura que está completamente ciego

Bill Cosby se ha mantenido callado durante los dos últimos años, cuando las demandas por abusos sexuales comenzaron a sucederse hasta llegar a un total de 60 mujeres. Pero ahora el mítico actor ha querido conceder una entrevista al diario NNPA Newswire para revelar un secreto que ha mantenido oculto.

Y es que el intérprete sufre una ceguera causada por el queratocono, una enfermedad ocular degenerativa. Según ha confesado, una mañana se despertó y le dijo a su mujer Camille que no era capaz de ver nada: “Los doctores me confirmaron lo peor: no hay nada que se pudiera hacer para reparar mi visión”.

Será el próximo 5 de junio cuando tenga que acudir a su primer juicio por agresiones sexuales contra Andrea Constand en 2004, por el cual se podría enfrentar a, al menos, diez años de prisión. Pero Cosby no se ha pronunciado al respecto, ya que él está pensando en trabajar: “Espero que ese día llegue pronto. Solo pienso en salir al escenario en algún sitio de Estados Unidos y sentarme en una silla y realizar mi presentación”.

Por otro lado, la pequeña de sus hijas, Evyn Crosby, ha querido salir en esta misma publicación en defensa de su padre: “Él no es abusivo, violento o un violador. Al igual que otras celebridades tentadas por sus oportunidades, tuvo sus amoríos, pero eso fue algo entre él y mi madre”.