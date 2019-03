Bill Cosby es acusado de violación por la actriz Barbara Bowman

El actor Bill Cosby ha sido acusado por la actriz Barbara Bowman de violación. Así lo ha contado ella misma al Daily Mail donde ha dado todo tipo de detalles sobre los abusos a los que el mítico intérprete le sometía cuando tan sólo tenía quince años.

Nacida en Denver, desde los nueve años comenzó a estudiar arte dramático y pronto comenzó a trabajar como modelo. Tenía muchas ganas de trabajar con grandes estrellas, hasta que su sueño se convirtió en una pesadilla al tener que hacer audiciones ‘privadas’ con Bill.

“Estoy contando toda mi historia para que otras aprendan a detectar los signos del abuso y no esperen tanto como yo para contarlo. Nadie me ha creído en años. Decían que Bill nunca haría eso. Pero lo estoy haciendo público para algo, no más códigos de silencio”, sentenciaba Barbara.

Ahora, 25 años después y después de los múltiples incidentes de drogas y violaciones a manos del actor de 77 años, Barbara ha dicho: “He estado en silencio demasiado tiempo”.