La tremenda reacción de Beyoncé al ser ignorada por una mujer que habla con su marido Jay Z

un momentazo que se ha convertido en Objeto de memes en redes

Beyoncé se ha ganado el título de reina, de eso no cabe duda, pero eso no quita que siga siendo humana. La cantante no pudo ocultar la cara que se le quedó cuando se sintió ignorada durante uno de los partidos de la NBA al que acudió con su marido, Jay-Z. Y es que Nicole Curran pasó directamente de ella para hablar solo con Jay Z.