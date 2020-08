Las fotos que muestran cómo es Beyoncé sin maquillaje completamente al natural

Beyoncé ha sacado a relucir su lado más natural, pero, esta vez, no a través de las redes. La artista, que se encuentra disfrutando de unas maravillosas vacaciones familiares con su pareja, Jay-Z, y sus hijos en Los Hamptons, ha sido fotografiada sin rastro alguno de cosméticos. Lejos de verla con sus outfits más extravagantes o con sus maquillajes más ostentosos, la cantante ha sido vista con un look de lo más casual y sin una gota de maquillaje en su rostro.

Con un moño alto y desenfadado, una blusa blanca y unos pantalones cortos marrones, Queen B ha sido fotografiada disfrutando de una jornada en el barco y cuando bajaba de él con uno de sus hijos pequeños en brazos. Las imágenes que han visto la luz muestran su belleza más natural, ¿quieres verlas? ¡En el vídeo de arriba te las enseñamos!

Unas imágenes nada esperadas de la cantante, y es que Beyoncé suele protegerse mucho de que no la pillen así. Recordemos que a raíz de las fotos que se publicaron de ella durante su actuación en la Super bowl, en las que su imagen no salía nada cuidada, prohibió la entrada de otros fotógrafos profesionales, que no fuesen los suyos contratados, durante sus actuaciones.

