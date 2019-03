Beyoncé y Kim Kardashian, aunque parezcan amigas no se tragan

La cantante cree que Kanye West se merece algo mejor

No todo es lo que parece. Y es que aunque Beyoncé y Kim Kardashian se hayan dejado ver juntas en algún acto público, en realidad no se soportan. Y no sólo eso, sino que cada vez que pueden evitan verse, a pesar de que sus chicos sean grandes amigos. Según fuentes cercanas a la cantante, Beyoncé cree que Kanye West se merece algo mejor que la famosísima Kardashian.