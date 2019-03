Beyoncé, Kim Kardashian o Adele entre las famosas que presumen de cuerpos curvy

Famosas orgullosas de sus curvas

No sabemos si es cierto eso de que las 'curvy' son más felices, pero algunas de las VIPs se sienten orgullosas de sus curvas y consideran que están más sexys con algunos kilitos de más. ¡Más vale que sobre a que falte! La actriz Amy Schumer se ha enfado cuando la revista Glamour le ha etiquetado como mujer de 'talla grande' ya que considera que no es así. ¡Pues claro que no! Por este motivo desde Celebrities.es hacemos un repaso de las famosas que están muy orgullosas de su cuerpo pero que no se siente modelos de "tallas grandes".