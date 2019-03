Beyoncé y Jay- Z se convierten en la pareja más poderosa del mundo

Son muchas las parejas de famosos que destacan por su belleza, clase y glamour, pero sólo unas pocas entran en la clasificación de la revista Forbes a las más poderosas del mundo. Este año Beyoncé y su marido Jay Z encabezan el ranking, sumando entre los dos 78 millones de dólares anuales. ¡Así sí que se puede llevar la vidorra que ellos llevan! Pero pisándoles lo talones, con los bolsillos bastantes llenitos, están Gisele Bündchen y su marido, Tom Brady; junto a estos, y cerrando el podio de honor, se encuentran los famosísimos David y Victoria Beckham... ¡Ellos no podían faltar!

El 'top five' a los más millonarios lo completan una de la parejas más solidarias de Hollywood: Brad Pitt y Angelina Jolie, que ingresan en sus cuentas bancarias 45 millones de dólares al año. No muy lejos quedan el mítico actor Will Smith y su mujer Jada Pinkett, que rembolsan 40 millones de dólares.

Pero estar entre las parejas más ricas del planeta no es fácilo. Tener un trabajo muy bien pagado no ha conseguido el pase directo a esta lista, también ha repercutido que otras parejas hayan cortado su relación durante este año, dejando así para otros una plaza vacante en el ranking a los más millonarios. Algunas de estas parejas que, debido a sus rupturas, se han quedado a las puertas de esta clasificación han sido Demi Moore y Ashton Kutcher, Seal y Heidi Klum, Tom Cruise y Katie Holmes y la parejita por la que más apostábamos: Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Quién sabe, quizás el año que viene algunas de estas retomen su relación y consigan algún puesto en el ‘top five’ a los más ricos. Por el momento, y sin que nadie les pueda arrebatar el puesto, Beyoncé y Jay Z disfrutarán de la medalla de oro durante los próximos 12 meses.